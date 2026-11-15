Ноябрь притворяется весной: Тишковец дал прогноз погоды на неделю

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сравнил ноябрь с сошедшим с ума человеком: вместо колючего холода месяц притворяется поздней осенью или ранней весной. Всю предстоящую неделю, по его прогнозу, будет идти противостояние двух сил — тепла, которое еще цепляется за позиции, и холода, который уже примеряется к власти.

По словам Тишковца, западные воздушные потоки продолжат переносить через Европу массы воздуха, сформировавшиеся над Атлантикой под влиянием Гольфстрима. Эта «атмосферная река» принесет почти мартовско-апрельскую аномалию, хотя климатическая зима формально наступила 14 ноября.

16 ноября Центральная Россия окажется под северным крылом антициклона: из-за плотных туч солнце будет лишь робким пятном. Ночью ожидается от 0 до плюс 3 градусов, днем — от плюс 2 до плюс 5 градусов. 17 ноября Тишковец называет днем-«обманкой» — облака будут без осадков, зато похолодает: ночью от минус 2 градусов до плюс 1 градуса, днем будет не выше 0-3 со знаком плюс.

18 ноября погода испортится. Ночью ожидается снег при температуре 0 — минус 3 градуса, возможен слабый гололед толщиной до 1 мм и снежный покров в 1-4 см. После полудня температура поднимется до 0…плюс 3 градусов, снег перейдет в мокрый, а вечером — в дождь; выпадет около 8 мм осадков. Атмосферное давление упадет до аномально низких 730 мм рт. ст.

19 ноября теплый сектор циклона принесет обложные дожди — до 8 мм, снежный покров растает. За двое суток в Москве выпадет 30% месячной нормы осадков, ночью плюс 1-4, днем плюс 3-6 градусов. В ночь на 20 ноября пройдет холодный фронт, утром распогодится до 0-3 градусов, днем местами возможен небольшой дождь при плюс 2-5. Температурный фон всю рабочую неделю останется на несколько градусов выше нормы.

21 ноября сохранит тепло и дожди — плюс 2-5 градусов. А 22 ноября, считает синоптик, наступит необратимый перелом: осадки перейдут в смешанную и твердую фазу. Метеорологическая осень сейчас на 2,4 градуса теплее нормы, но это, вероятно, последняя относительно теплая неделя — за прогностическим горизонтом уже стоит зима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.