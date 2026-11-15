Дом в Мариуполе восстанавливают под контролем подмосковных специалистов

Реконструкция девятиэтажного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя потребовала особого подхода. После прямых попаданий и пожаров в 2022 году техническое обследование показало, что третью и четвертую секции необходимо полностью демонтировать.

Их решили возвести заново, предварительно усилив фундамент, с сохранением прежнего архитектурного и планировочного решения. Сейчас основная часть масштабного восстановления уже выполнена. Строители ведут кирпичную кладку стен технического этажа, перегородок в квартирах и дверных проемов. На фасаде монтируют минераловатные плиты, наносят штукатурно-клеевой и выравнивающий слои, готовят поверхности к декоративной отделке.

На площадке трудятся 43 специалиста: 27 человек заняты восстановлением здания, еще 16 — обновлением фасада. Строительный процесс сопровождают специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Более 120 выездов экспертов на объект обеспечили контроль качества материалов, соблюдения строительных технологий и соответствия работ проектным решениям.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!», — обратился к экспертам Управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кроме того, будет выполнено восстановление 144 квартир «под ключ» по программе администрации города: с чистовой отделкой, сантехникой и коммуникациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.