Тысячи людей несколько часов стоят в очереди на концерт Lida в Москве

Тысячи фанатов Lida несколько часов не могут попасть на его концерт в Москве. Мероприятие должно было начаться в 19:00, но большая часть зрителей до сих пор ждет у входа, сообщает «Осторожно, Москва» .

Одна из версий задержки — поломка рамок металлодетекторов. При этом сам концерт, по данным очевидцев, должен идти три часа.

«На улице 2 градуса (тепла — ред.), дети в не самой теплой одежде. Мерзнем уже больше 2-х часов, ситуация не улучшается, официальных заявлений нет. Многие приехали из других городов, скоро комендантский час. Деньги за билеты, скорее всего, тоже откажутся возвращать», — рассказали очевидцы.

Пока ни организаторы, ни официальные службы ситуацию не комментировали.

Николай Ромадов, более известный как Lida, является российским музыкантом, стримером и шоуменом. Он работает на стыке разных жанров, но чаще всего его относят к поп‑рейву, синти‑панку, гиперпопу, электроник‑року.

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