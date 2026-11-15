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Пожилая женщина погибла в Лисичанске после удара БПЛА

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

В Лисичанске спасатели закончили работы на месте удара беспилотника по многоквартирному дому: там обрушились крыша и перекрытия в одной из квартир, об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Из-под завалов сотрудники МЧС России вытащили мужчину, его госпитализировали. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.

Во время разбора конструкций спасатели нашли погибшую пожилую женщину.

Ликвидацией последствий и поддержкой жителей дома занимаются все необходимые службы и местные власти.

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