Пожилая женщина погибла в Лисичанске после удара БПЛА
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В Лисичанске спасатели закончили работы на месте удара беспилотника по многоквартирному дому: там обрушились крыша и перекрытия в одной из квартир, об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Из-под завалов сотрудники МЧС России вытащили мужчину, его госпитализировали. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.
Во время разбора конструкций спасатели нашли погибшую пожилую женщину.
Ликвидацией последствий и поддержкой жителей дома занимаются все необходимые службы и местные власти.
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