RMF FM: на границе Польши и Украины грузовики ждут по 30 часов из-за очередей
Время ожидания для водителей грузовиков на пограничных переходах между Польшей и Украиной в Люблинском воеводстве составляет 30 часов из-за очередей, которые растянулись на 42 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанция RMF FM.
«Водителям грузовиков приходится набраться терпения — время ожидания оформления достигает 30 часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед пунктом пропуска «Хребенне» скопилось около 330 фур, а вереница машин растянулась до населенного пункта Полянувка.
На пограничном переходе «Дорогуск» в 16-километровой пробке находится 650 большегрузов.
Ранее литовские пограничники рассказали о необычном случае нарушения государственной границы РФ в районе Куршской косы в Калининградской области.
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