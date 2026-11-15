RMF FM: на границе Польши и Украины грузовики ждут по 30 часов из-за очередей Транспорт 15 ноября 2026 23:02

Время ожидания для водителей грузовиков на пограничных переходах между Польшей и Украиной в Люблинском воеводстве составляет 30 часов из-за очередей, которые растянулись на 42 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанция RMF FM.

«Водителям грузовиков приходится набраться терпения — время ожидания оформления достигает 30 часов», — говорится в сообщении. Отмечается, что перед пунктом пропуска «Хребенне» скопилось около 330 фур, а вереница машин растянулась до населенного пункта Полянувка. На пограничном переходе «Дорогуск» в 16-километровой пробке находится 650 большегрузов. Ранее литовские пограничники рассказали о необычном случае нарушения государственной границы РФ в районе Куршской косы в Калининградской области. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.