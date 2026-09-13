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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Черняков

Спецоперация
Евгений Биятов

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск ВС РФ «Север» взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Также экипажи танков Т-80БВМ 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» продолжают выжигать позиции ВСУ, обнаруженные в Харьковской области.

12 сентября подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.

Ранее российская армия поразила электроподстанции и логистический центр на Украине. Атаку провели высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

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