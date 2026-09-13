Иван Щербаков: согласованы проекты двух домов по реновации в Южном Медведкове

Согласованы проекты новостроек по реновации, которые возведут по адресам: проезд Дежнева, з/у 20 и з/у 24. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков

«Новостройки запроектированы на месте демонтированных в рамках программы реновации жилых зданий 1960-х годов. Проектные решения предполагают возведение двух односекционных домов, в каждом из которых будет по 139 квартир», — отметил Щербаков.

Первые этажи новостроек отведут под коммерческое и общественное использование. Площадь таких нежилых помещений в каждом доме составит 304 кв. м. Также здесь запроектируют входные группы жилых секций с колясочными, помещениями консьержей и просторными вестибюлями

Придомовая территория будет благоустроена по стандартам реновации — во дворах появятся места для тихого отдыха, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды для беспрепятственного передвижения по местам общего пользования жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в СВАО по реновации переехали или переезжают жители 160 старых домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказал, что в августе запустили вторую очередь завода префаб-конструкций для ускоренного строительства жилья, в том числе и по реновации.

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Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».