Кольцо за 8 млн рублей: Анна Семенович выходит замуж

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович выходит замуж. Стоимость обручального кольца составляет около 8 млн рублей.

45-летний бизнесмен Денис Шреер попросил руки и сердца возлюбленной, надев на ее палец кольцо Graff. Семенович сказала «Да!».

46-летняя певица опубликовала совместные фото женихом, продемонстрировав поклонникам кольцо на безымянном пальце.

«Сегодня все изменилось. Я сказала „да“!» — подписала она пост в личном блоге.

Анна Семенович и Денис Шреер состоят в отношениях с 2023 года. Примечательно, что исполнительница песни «Секси-бомбочка» никогда не была замужем.

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