Кольцо за 8 млн рублей: Анна Семенович выходит замуж
Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости
Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович выходит замуж. Стоимость обручального кольца составляет около 8 млн рублей.
45-летний бизнесмен Денис Шреер попросил руки и сердца возлюбленной, надев на ее палец кольцо Graff. Семенович сказала «Да!».
46-летняя певица опубликовала совместные фото женихом, продемонстрировав поклонникам кольцо на безымянном пальце.
«Сегодня все изменилось. Я сказала „да“!» — подписала она пост в личном блоге.
Анна Семенович и Денис Шреер состоят в отношениях с 2023 года. Примечательно, что исполнительница песни «Секси-бомбочка» никогда не была замужем.
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