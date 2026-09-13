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Кольцо за 8 млн рублей: Анна Семенович выходит замуж

Культура
Юрий Кочетков

Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович выходит замуж. Стоимость обручального кольца составляет около 8 млн рублей.

45-летний бизнесмен Денис Шреер попросил руки и сердца возлюбленной, надев на ее палец кольцо Graff. Семенович сказала «Да!».

46-летняя певица опубликовала совместные фото женихом, продемонстрировав поклонникам кольцо на безымянном пальце.

«Сегодня все изменилось. Я сказала „да“!» — подписала она пост в личном блоге.

Анна Семенович и Денис Шреер состоят в отношениях с 2023 года. Примечательно, что исполнительница песни «Секси-бомбочка» никогда не была замужем.

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