Совестливый вор вернул 8 кг камбалы, украденные из питерского ресторана

Совестливый вор украл из петербургского ресторана «Шаляпин» 8 килограммов камбалы, но вскоре протрезвел и вернул рыбу обратно, сообщает 112 .

В ночь на 5 сентября мужчина пробрался на кухню и украл рыбу. Камеры наблюдения зафиксировали «дерзкое похищение». Однако уже на следующий день в ресторан приехал курьер с термосумкой. В ней оказались те же 8 кг камбалы и записка от раскаявшегося похитителя.

«Как протрезвел, я понял, что натворил! Надеюсь, что мой поступок не доставил вам проблем. Возвращаю назад то, что взял», — написал мужчина.

Сотрудникам заведения пришлось выбросить рыбу, но записку решили сохранить в заведении на память.

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