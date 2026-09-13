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Минобороны: 389 украинских дронов перехватили над Россией за ночь

Спецоперация
Станислав Красильников

Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Этой ночью на регионами России, Черным, Азовским и Каспийским морями уничтожили 389 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты сбили дежурными силами ПВО.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией, а еще над Азовским, Черным и Каспийским морями.

Ранее два человека погибли в результате повреждения машины при атаке БПЛА на Нижнекамск. Также один человек пострадал из-за нападения дронов в Краснодарском крае.

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