Шуваев: ВСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области за сутки

«К большому сожалению, во время террористического удара со стороны ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования его родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал Шуваев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Белгородском округе пострадали три человека. Двое из них остаются в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь.

По словам главы региона, вражеские силы нанесли удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

ВСУ 11 раз атаковали с использованием артиллерии и реактивных систем. Также пять раз противник сбрасывал взрывные устройства с беспилотников.

Шуваев, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие задействованные подразделения засекли и ликвидировали 185 вражеских дрона.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.