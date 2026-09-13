Известная телеведущая и блогерша Ксения Бородина крестила свою 10-летнюю дочь Теону. При этом школьница «сама выбрала этот путь».

«Сегодня важный и теплый день в нашей семье — мы крестили нашу дочь Теону. Ее желание пройти через этот обряд появилось давно, и в 10 лет она сама решила: это ее путь. Я поддержала ее выбор, потому что верю, что самое главное дать ребенку право выбирать и чувствовать поддержку», — написала Бородина в личном блоге.

Для многих выбор крестных родителей стал неожиданностью. Телеведущая не пригласила коллег и друзей на эту почетную роль. Она остановила свой выбор на старшей дочери Марусе и священнике. Теона выглядела очень серьезной и увлеченной происходящим, легко пройдя все этапы священного обряда.

«Спасибо всем, кто разделил с нами этот светлый момент. Пусть у Теоны будет крепкая вера, доброе сердце и много счастливых дней», — поблагодарила Ксения.

Телеведущая состоит в браке с блогером Николаем Сердюковым — их свадьба состоялась в июне 2025 года. Общих детей у пары пока нет. Марусю Бородина родила в браке с Юрием Будаговым, а Теону — в союзе с Курбаном Омаровым.

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