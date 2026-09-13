В Ессентуках проверяют информацию о попытке похищения 7-летнего ребенка

В Ессентуках полицейские проверяет появившуюся в городских чатах информацию о возможной попытке похищения мальчика, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю, в воскресенье в «КП-Северный Кавказ» появились сообщения о том, что неизвестные пытались затолкнуть семилетнего мальчика в машину.

«По окончании всех мероприятий будет восстановлена картина событий, а также принято соответствующее решение», — добавили в пресс-службе.

Сейчас полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения в предполагаемом месте ЧП, а также опрашивают очевидцев. Предварительно, информация о попытке похищения ребенка не подтверждается.

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