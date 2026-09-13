Неизлечимо больная певица Селин Дион вернулась на сцену после 6-летнего перерыва

58-летняя певица Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва, она выступила на La Plenitude Arena в Париже, сообщает «СтарХит» .

Ранее она приостановила свою карьеру из-за проблем со здоровьем. У артистки обнаружили неизлечимое заболевание — синдром мышечной недостаточности. Из-за этого мышцы находятся в постоянном тонусе. Такие пациенты обычно скованы в движениях и страдают от болезненных спазмов, мешающих жить.

Дион вышла на сцену в элегантном черном платье от Dior, которое подчеркнуло ее фигуру. В ходе исполнения хита On ne change pas она заплакала.

«Я обещала себе не плакать, но я не держу свои обещания. Зато я так рада видеть вас всех. Я скучала по вам. Я буду петь для вас — и постараюсь обойтись без слез. Я обещала вернуться, снова выйти на сцену. И вот я здесь: пою для вас и для себя, пою вживую», — сказала певица в начале концерта.

Она также поблагодарили поклонников за поддержку и терпение.

В ответ преданные фанаты поддержали Дион в соцсетях. В комментариях под видео они написали, что остались в восторге от прошедшего концерта.

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