Россиянка погрызла палец и на несколько дней слегла с температурой

Россиянка погрызла палец и на несколько дней слегла с высокой температурой и слабостью, пока из него не вышел гной.

Анна рассказала, что неделю назад погрызла палец и оторвала зубами заусенец, после чего он начал болеть. Со временем палец покраснел и сильно опух. Девушка не придала этому значения, но вскоре на несколько дней слегла с высокой температурой. У нее ломило все тело, не было энергии и аппетита.

По словам Анны, вскоре ее палец «взорвался» — из него вышло много гноя. После этого девушке стало намного лучше.

«Вот так вот оказалось, что какая-то погрызка заусенца может привести к таким плачевным результатам. Я была немного в шоке и теперь уже особо грызть пальцы не хочу», — поделилась Анна на видео, опубликованном в Instagram*.

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