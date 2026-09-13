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Двоих парней придавило плитой в Саратовской области

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

На улице 50 лет Октября в Екатериновке в Саратовской области двоих парней придавило плитой при разборе здания, сообщает «112».

В результате ЧП погиб 22-летний молодой человек. Второй парень пострадал, его доставили в больницу.

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

Ранее автомобиль сорвался с домкрата и придавил водителя на юге Москвы.

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