Двоих парней придавило плитой в Саратовской области

На улице 50 лет Октября в Екатериновке в Саратовской области двоих парней придавило плитой при разборе здания, сообщает «112» .

В результате ЧП погиб 22-летний молодой человек. Второй парень пострадал, его доставили в больницу.

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

Ранее автомобиль сорвался с домкрата и придавил водителя на юге Москвы.

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