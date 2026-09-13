Выпить кофе, подарить себе цветы, признаться в любви: солодейтинг от зумеров

Зумеры переизобрели свидания — они назвали его солодейтингом и ходят на него в одиночестве, сообщает Mash .

Молодые сидят в кафе сами с собой, дарят себе цветы и признаются в любви. Таким образом они замедляются, отдыхают от тяжелой работы в офисе и необходимости общаться с людьми.

Идея у таких выходов простая: никаких уведомлений, чужих историй и необходимости поддерживать разговор. Человек может спокойно поужинать, сходить на выставку или погулять.

Об этом тренде среди молодежи узнали благодаря большому исследованию в шести регионах РФ с выборкой свыше чем из 100 тыс. человек. Авторы отметили, что особо популярным местом для солодейтинга стали музеи. В среднем 70% респондентов рассказали, что смотреть на экспонаты ходят в одиночестве, так они перезагружаются от вечного экранного шума.

Такая идея не новая. Еще в 2017–2018 годах блогеры делились этим способом провести досуг с подписчиками, а теперь данный формат зашел и зумерам. По информации ВОЗ, 20% молодых людей сталкиваются с хроническим одиночеством, но переносят его легче, чем предыдущие поколения. А тяжесть обычной жизни и информационный шум вгоняют зумеров в тоску — около 41% испытывают постоянный психологический дискомфорт.

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