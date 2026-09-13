«Он скорее всего чем-то болен»: московский бариста харкал клиентам в кофе

Россиянка Екатерина рассказала в своем блоге о том, что молодой московский бариста харкал в кофе клиентам и призвала не принимать его на работу в общепит.

«Человек, скорее всего, после увольнения снова пойдет работать в общепит, так как ничего больше не умеет», — сказала Екатерина.

Она уточнила, что баристу уволили одним днем, как только узнали, что он творит.

Сам молодой человек, который приехал в столицу из Ессентуков, записал видео, в котором назвал клиентов «у*******», признался, что харкал им в кофе. А еще отметил, что всегда отвечал тем, кто не прав, а не молчал. Он и дальше планирует так себя вести.

Подписчики блогера назвали такое поведение «трешем», «кошмаром», «нездоровым», а самого молодого человека «приматом». Некоторые сказали, что это «обычная чепуха с детскими понтами», которые он записал, потому что его поймали на нарушении.

«Он скорее всего чем-то болен, и пытается заразить всех», — предположила одна из подписчиц.

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