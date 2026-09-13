«Х*** не поете, б****»: Рома Зверь обиделся на зрителей концерта в Лужниках

Во время исполнения композиции «Южная ночь» Рома Зверь неожиданно заявляет «Х*** вы не поете, б****? Что происходит, б****?».

«Кажется нас назвали д********* и другими не лицеприятными словами», — написала пользователь burmistrova_valeriy в Instagram*.

По словам девушки, рок-музыкант очень расстроился, что зрители молча наблюдали за выступлением группы и не смог сдержать эмоций. На концерте было много молодежи, которые пришли послушать рэпера Егора Крида, и даже не знали слов песен группы «Звери». Помимо этого, во время выступления громко звучала музыка, а солиста группы было плохо слышно.

При этом многие комментаторы поддержали рокера: «Он же звукарю что-то говорит. Не толпе. Рома профессионал, а не истеричка. Но откуда это могут знать фаны Крида. Они привыкли к истерикам», «Он скорее адресовывал своим звукорям, у него бас-гитара не сработала», «100% звуковику адресовано», «„Звери“ и Крид на одной площадке? Серьезно?», «К Криду на разогрев? Ребята, а что в мире не так? Легендарная группа на разогреве у какого то….» и др.

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.