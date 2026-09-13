Не прошла оплата: таксист увез пассажира в неизвестном направлении в Астрахани

В Астрахани водитель такси «Яндекс» увез пассажира в неизвестном направлении, так как у него не прошла оплата поездки, а потом отнял у мужчины телефон и перевел с него оплату, сообщает «112» .

По словам пострадавшего, 11 сентября он заказал такси, сразу спросил у водителя, можно ли перевести деньги за поездку, получил утвердительный ответ. Когда мужчины доехали до места, то пассажир попытался перевести оплату, но перевод не прошел.

После этого, как отметил мужчина, водитель сорвался с места и поехал в неизвестном направлении. При этом таксист стал требовать оплату наличными.

Мужчина ответил, что наличных у него нет. Тогда таксист вырвал из его рук телефон и сам перевел деньги. Затем высадил пассажира и даже порвал ему джинсы.

После инцидента мужчина обратился в поддержку «Яндекса». Он требует возместить ему ущерб в размере 10 тыс. рублей. Ему посоветовали обратиться в полицию.

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