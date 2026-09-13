Заковали в наручники: российскую блогершу депортировали из США после 25 часов допросов

Российскую блогершу заковали в наручники и депортировали из Соединенных Штатов после 25-часового допроса. Соотечественнице аннулировали визу и запретили въезд в страну на 5 лет, сообщает SHOT .

34-летняя Валентина Хлистун рассказала, что проблемы начались сразу после прилета в Нью-Йорк. На паспортном контроле ее отправили на дополнительную проверку и провели 3 допроса. Блогершу спрашивали о возможных связях с российским правительством и обвинили в предоставлении ложных данных.

У россиянки отобрали телефон, паспорт, деньги, украшения, сняли отпечатки пальцев, взяли образец ДНК и сделали фото для полицейского архива. На вопросы о том, арестована ли она, сотрудники американских служб отвечали, что нет. Позже на девушку надели наручники и посадили в полицейскую машину.

Депортация растянулась на 18 часов. Все это время Валентина оставалась без связи с родными. В помещении было холодно, вместо одеяла выдали фольгу. На просьбу о чашке кофе ответили грубо: «Это вам не отель». Смартфон вернули только перед посадкой на обратный рейс, а документы — уже в России.

Теперь в паспорте Валентины стоит отметка об аннулировании американской визы и запрете на въезд.

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