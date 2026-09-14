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Ребенок попал в больницу после удара током на крыше вагона в Приморье

В Приморском крае ребенка ударило током, когда он бегал по крышам вагонов, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

По предварительным данным, 13 сентября на станции Уссурийск Дальневосточной железной дороги 10-летний мальчик с друзьями бегал по крышам вагонов грузового состава. В результате он получил электротравму.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Ему оказывают необходимую медпомощь.

В связи с произошедшим следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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