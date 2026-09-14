На Сахалине приостановили активную фазу поисков туристов, унесенных рекой

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Поиски туристов, которых смыло потоком с Лесогорских термальных источников, временно остановлены, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Активная фаза поисков приостановлена. При поступлении информации о возможном местонахождении людей спасатели МЧС России незамедлительно выдвинутся в заданный квадрат», — говорится в сообщении.

До этого группировка поисково-спасательного отряда уже обследовала десятки километров береговой линии рек Тавда и Лесогорка, пробиваясь сквозь плотный лес. Спасателей сопровождал бульдозер, который прокладывал коридор для прохода.

Ранее группа отдыхающих направлялась к Лесогорским термальным источникам и попала в зону действия мощного циклона. Судьба двоих неизвестна.

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