«Осталось 2 дня!»: как отличить благотворительный сбор от мошенничества

Один из главных признаков мошенничества со сбором материальных средств, на который стоит обратить внимание, — куда именно предлагают перевести деньги, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

По словам адвоката, у проверенных благотворительных фондов и общественных организаций можно запросить отчеты о расходовании уже собранных средств, чеки и документы из медицинских учреждений.

«Но с развитием искусственного интеллекта и нейросетей такие документы становится все проще подделать. Проще подделать удостоверение об инвалидности человека, в отношении которого ведется сбор, персональные данные, документы, якобы удостоверяющие личность. Поэтому отличить реальный сбор от мошеннического действительно становится все сложнее», — сказал Ключко.

Перевод на личную карту должен насторожить

Одним из наиболее важных признаков адвокат назвал реквизиты получателя. Благотворительные фонды и общественные организации, как правило, принимают пожертвования на расчетные счета.

Ключко подчеркнул, что сам по себе сбор на карту физического лица еще не доказывает мошенничество. Однако большое количество переводов на обычную карту может вызвать вопросы у банка и привести к ограничению операций, поэтому для крупных и систематических сборов такой способ нетипичен.

«Если сбор ведется на личную карту физлица, я не буду говорить, что это стопроцентно мошенническая схема, но это определенно повод задуматься о том, реальный сбор или нет», — отметил адвокат.

В такой ситуации он посоветовал попросить реквизиты расчетного счета. Агрессивная реакция на подобную просьбу или попытки пристыдить человека за желание проверить сбор могут стать дополнительным тревожным сигналом.

Опасность может скрываться в ссылке на оплату

Даже если организаторы предлагают перевести деньги якобы по реквизитам организации, необходимо внимательно проверить ссылку перед переходом. Она может вести на фишинговый ресурс, созданный для кражи денег или данных учетной записи.

Также стоит проверить, кто в действительности указан получателем платежа. Если в публикации говорится о благотворительном фонде, а деньги предлагается отправить физическому лицу или посторонней организации, это серьезный повод отказаться от перевода.

«Если вместо оплаты на расчетный счет того или иного благотворительного фонда, под эгидой которого якобы ведется сбор, вам предлагают перевести денежные средства на карту физлица или по реквизитам организации, которая никак не связана с указанным благотворительным фондом, скорее всего, перед вами действуют мошенники», — предупредил Ключко.

«Осталось два дня»: какие еще признаки должны насторожить

Красным флагом может стать и чрезмерное давление на потенциальных жертвователей. Фразы вроде «осталось всего два дня», «срочно нужно закрыть сбор» и другие попытки заставить человека немедленно перевести деньги могут использоваться мошенниками, чтобы не дать ему времени на проверку информации.

Насторожиться стоит и в том случае, если сбор распространяется через недавно созданную страницу в соцсети, особенно если одновременно присутствуют другие подозрительные признаки.

Перед переводом денег Ключко рекомендует проверить историю фонда или организации, изучить отчеты о предыдущих сборах и внимательно сверить реквизиты получателя. При этом ни один из признаков по отдельности не позволяет однозначно назвать сбор мошенническим — оценивать их следует в совокупности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.