Избили и ограбили: российский турист госпитализирован в Таиланде

В престижном районе Таиланда избили и ограбили россиянина. В результате он попал в больницу, сообщает SHOT .

42-летний турист шел по улице Сой примерно в 1:00 ночи. Неизвестные подъехали к нему на байке, после чего повалили его на землю и начали бить ногами по голове и телу.

Россиянин потерял сознание. Позже он пришел в себя и понял, что у него украли сумку. В ней были документы, банковские карты, а также около 1 000 бат (примерно 2 500 рублей) наличными.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали и обработали раны.

На данный момент правоохранители ищут нападавших.

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