Россиянка опровергла, что застряла в аэропорту Тель-Авива из-за наличия рублей

Россиянка Елизавета, застрявшая в аэропорту Тель-Авива, прокомментировала новости СМИ о том, что ее не пустили в страну из-за якобы наличных рублей в кошельке.

Ранее SHOT писал, что девушка отправилась в еврейское государство с туристическими целями. На паспортном контроле в Тель-Авиве ее допросили и заявили, что понятия «туризм» в Израиле сейчас нет. Также у нее поинтересовались, зачем она взяла с собой рубли, если обменять их в Израиле нельзя. А еще у девушки не было официального приглашения от родственников, живущих на территории государства.

В итоге россиянку решили депортировать, но не посадили на обратный рейс, потому что забыли о ней. В результате девушке пришлось провести ночь в терминале в ожидании следующего самолета.

Елизавета вышла на связь, чтобы прокомментировать эту ситуацию. Она отрицает, что поводом для депортация стал именно факт наличия рублей в кошельке. По ее словам, СМИ «переиначили» ее пост.

«Я не писала, что сам факт наличия рублей является основанием для отказа — мне это неизвестно. Я писала, что наличные в рублях не засчитывают вашу платежеспособность в Израиле», — рассказала Елизавета.

Также девушка добавила, что ее слова о том, что если нет приглашения от родственника, то и шанса пройти паспортный контроль нет, являются лишь ее предположением, а не утверждением.

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