Мособлводоканал промыл 256 участков сетей холодной воды за лето

Специалисты Мособлводоканала с начала июня выполнили в Подмосковье 256 санитарных обработок трубопроводов холодного водоснабжения гидропневматическим методом, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала июня специалисты Мособлводоканала выполнили 256 работ по санитарной обработке трубопроводов холодного водоснабжения в Подмосковье. Для промывки применяют гидропневматический метод, который позволяет удалить отложения из действующих сетей без демонтажа.

В трубу под давлением одновременно подают воду и сжатый воздух. Турбулентный поток очищает стенки от ржавчины, ила, песка и продуктов окисления металла, после чего отходы вымываются напором воды. Такая профилактика восстанавливает пропускную способность сетей, нормализует давление у потребителей и снижает нагрузку на насосные станции.

После работ специалисты отбирают пробы воды для лабораторного контроля ее соответствия санитарным нормам.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Мособлводоканал обслуживает внешние коммуникации от водозаборного узла до ввода в здание, включая уличные и магистральные линии. За состояние труб внутри домов отвечают управляющие организации и товарищества собственников жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.