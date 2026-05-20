Карзубова: бойцы СВО подписывают контракты, веря в светлое будущее России

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Татьяна Карзубова заявила, что наряду со своими коллегами регулярно лично встречается с бойцами СВО. При встречах часто поднимается вопрос, почему военные приняли решение подписать контракт. Оказалось, что в первую очередь бойцами движет любовь к стране и желание защитить и ее, и свои семьи.

«Я регулярно встречаюсь с военнослужащими, в том числе теми, кто заключил контракт. На встречах наши герои всегда говорят о патриотизме, о высоком чувстве долга перед Родиной и желанием защитить свою страну и народ. Их мотивация — это вера в будущее России, любовь к родной земле и желание внести свой вклад в ее безопасность и развитие. Для большинства из них служба по контракту — это не только обязанность, но и гордость, возможность проявить свою гражданскую позицию и поддержать нашу Родину в сложные времена», — рассказала депутат.

О помощи семьям и деньгах

Прохождение военной службы в составе СВО — это не только способ внести свою лепту в оборону страны, но и возможность создать надежное будущее как для себя, так и для своих близких. По словам Карзубовой, служба по контракту дает целый ряд выгод. В первую очередь это касается военных из Подмосковья, для которых разработаны особые региональные программы поддержки.

Комплекс мер, направленных на помощь контрактникам в Московской области и на общегосударственном уровне, носит всесторонний характер и постоянно обновляется. К примеру, бойцы получают разовые выплаты в момент подписания контракта, а также при получении государственных наград.

В общей сложности при подписании контракта в Подмосковье бойцы получают в качестве единовременной выплаты 3 млн рублей, которая является дополнительной к ежемесячной высокой зарплате, начинающейся от 200 тысяч рублей. Финальная сумма формируется в том числе с учетом звания конкретного бойца.

В общей сложности за первый год военные зарабатывают от 5,5 млн рублей год при подписании контракта в Балашихе.

Кроме того, предусмотрены особые компенсации и привилегии в случае травмы или оформления инвалидности. Военнослужащим гарантированы страховые суммы, безвозмездное медицинское обслуживание, сохранение должности на период службы, а также скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг, налоговые послабления и возможность взять кредитные каникулы. Те, кто завершил участие в боевых действиях, могут бесплатно освоить новую профессию, а студентам при отсутствии академических долгов разрешено перейти на бюджетные отделения.

«Региональная поддержка дополняет эти меры: контрактники получают дополнительные выплаты, право на бюджетное обучение, гибкий отпуск и бесплатное зубопротезирование. Ветераны боевых действий обеспечены бесплатным проездом, протезированием и компенсациями за жилье», — добавила депутат.

Семьи, чьи близкие проходят военную службу, получают особые привилегии при оформлении детей в дошкольные учреждения, бесплатные обеды в школах, помощь юристов, сниженные тарифы на подключение газа, льготные путевки в летние лагеря, а также безвозмездное участие в кружках и спортивных секциях.

При этом система поддержки не стоит на месте, и мы намерены и дальше заниматься ее улучшением, чтобы каждый, кто носит погоны, ощущал надежную поддержку и внимание от общества и государства.

О пункте в Балашихе

В настоящее время в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту, в котором будущим военным предоставляют целый комплекс услуг: от консультаций с узкими специалистами до помощи в оформлении всех необходимых документов. Также бойцам предоставляют комфортабельное временное жилье и трехразовое питание.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела. Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

