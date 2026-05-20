Руководство Литвы увели в бомбоубежище из-за воздушной опасности

сегодня в 11:52

В Литве объявили воздушную опасность из-за обнаружения объекта, похожего на беспилотник. Руководство страны оперативно доставили в бомбоубежище, сообщает Mash .

Воздушная опасность объявлена для жителей Утенского, Игналинского, Зарасайского, Швенченского районов и Вильнюса. Аэропорт не работает с 10 утра, не ездят автобусы и троллейбусы.

В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, председатель Сейма Йозас Олекас и премьер Инга Ругинене.

Вооруженные силы страны сообщили об активации миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Пока комментариев об обнаружении беспилотника не поступало.

