Банки РФ с 2027 года будут уделять особое внимание счетам свыше 2,4 млн рублей

Как рассказал основатель «Агентства по управлению рисками ООО „Секвойя Групп“», председатель комитета по страхованию ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря, со следующего года в стране некоторые счета попадут под особый контроль. Речь идет о тех, где лежит более 2,4 млн рублей, сообщает «Прайм» .

Обязательная привязка ИНН к банковским счетам и вкладам планируется с первой половины 2027 года. Работа будет проведена в рамках платформы «Антидроп» для борьбы с мошенничеством. Это часть плана по выводу экономики из тени и внедрению новых механизмов контроля за финансами.

По словам эксперта, для законопослушных россиян, у которых легальные доходы, нововведение пройдет почти незамеченным, всего лишь появится дополнительный пункт в банковской анкете. Под этот удар попадут те, кто оперирует в «черной» и «серой» зонах: дропперы, незаконные бизнесмены и уклонисты от налогов.

«Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание будет уделяться счетам, где годовой оборот превышает 2,4 млн рублей — такие клиенты сразу попадают под пристальное наблюдение», — сказал Гмыря.

Он добавил, что эта система позволит обнаруживать подозрительную активность на ранних этапах: например, большое число систематических мелких транзакций будет поводом для банка задать вопрос клиенту о происхождении полученных денег.

Как подчеркнул специалист, добросовестным россиянам опасаться нечего. Если человек регулярно собирает деньги на общественные нужды (это может быть староста родительского комитета), ему нужно только объяснить природу переводов, чтобы претензии сняли. Но если под видом личных переводов идет скрытая бизнес-деятельность, налоги нужно будет заплатить в полном объеме.

