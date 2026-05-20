WhatsApp* запустил тест самоуничтожающихся сообщений

сегодня в 17:59

Мессенджер WhatsApp* начал тестировать функцию сообщений, которые удаляются сразу после прочтения получателем. Новая опция уже доступна части пользователей iOS, сообщает «Царьград» .

WhatsApp* расширяет настройки приватности. В бета-версии приложения для iOS появилась возможность отправлять сообщения с автоматическим удалением после прочтения.

По данным WABetaInfo, пользователи смогут выбрать один из трех таймеров: 5 минут, 1 час или 12 часов. Отсчет начинается не с момента отправки, а после того, как адресат откроет сообщение.

Ранее в мессенджере действовали фиксированные интервалы автоудаления — 24 часа, 7 или 90 дней. Новая функция дополняет эти настройки и дает более гибкий контроль над перепиской.

Когда опция станет доступна всем пользователям, разработчики пока не сообщили.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

