Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни

Академик РАН Вадим Покровский скончался на 72-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает aif.ru .

Вадим Покровский большую часть карьеры посвятил Центральному НИИ эпидемиологии. Там он прошел путь от ординатора до руководителя подразделения по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

В конце XX века при его участии в России выявили первый случай заражения ВИЧ. Покровский также участвовал в расследовании массовой вспышки инфекции в Элисте и разработке методических подходов к борьбе с заболеванием.

Созданные под его руководством принципы профилактики легли в основу формирования сети специализированных центров по профилактике и борьбе со СПИД в России.

