Признать Боню иноагентом: Соловьев выступил против блогера

Соловьев обратился к Бастрыкину и Минюсту с просьбой признать Боню иноагентом

Телеведущий Владимир Соловьев обратился к Минюсту и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой признать иноагентом блогера Викторию Боню после ее видеообращения к президенту страны Владимиру Путину.

С просьбой о проверке Бони телеведущий обратился в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая доступна на платформе «Смотрим». Он призвал Бастрыкина проверить деятельность блогера.

«У меня также вопрос к министерству юстиции. А почему она до сих пор не иностранный агент?» — заявил Соловьев.

По его словам, с помощью Бони в стране «раскачивают обстановку». Он также обвинил блогера в продажности. Телеведущий напомнил, как во время общения с пранкерами Вованом и Лексусом знаменитость согласилась за деньги выступить против поправок в Конституцию России.

Ранее Боня записала 18-минутное обращение к президенту Владимиру Путину, в котором заявила, что главу государства «все боятся». Позже депутат Виталий Милонов назвал блогера «дубайской эскортницей».

На видеообращение отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видели запись, однако по всем вопросам, которые подняла Боня, власти постоянно ведут работу.

