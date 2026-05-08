В Мытищах простились с генерал-полковником Станиславом Петровым

На федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялась траурная церемония прощания с генерал-полковником Станиславом Петровым, умершим на 88-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает ТАСС .

Проводить военачальника пришли руководство войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, коллеги, друзья и родственники.

На траурном митинге выступил начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев. Он подчеркнул, что Петров был для подчиненных не просто начальником, а отцом и наставником.

«Я хочу выразить слова искреннего сожаления. В наших рядах не стало одного из патриотов нашей Родины, наших войск, одного из лучших людей страны», — сказал Ртищев.

Петров стоял у истоков войск химической защиты в СССР. Он служил в этих подразделениях с 1959 года, а затем стал последним командующим войсками химзащиты Советского Союза и первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России.

Генерал-полковник Петров принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он имел звание доктора военных наук, а в 1991 году ему присудили Ленинскую премию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.