В Пушкинском округе капремонт детсада «Ручеек» завершили на 80%

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» в Пушкине выполнен на 80%. Работы ведутся на 3-м Акуловском проезде, открыть обновленное здание планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проводится в здании 1962 года постройки, где размещается дошкольное отделение образовательного комплекса № 5. Строительная готовность объекта составляет около 80%. В настоящее время специалисты завершают фасадные и внутренние отделочные работы, а также приступили к благоустройству прилегающей территории. Общая площадь здания — 1050,6 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.