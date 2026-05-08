Россияне стали брать займы в МФО на лечение и образование

Эксперт Димченко: россияне идут в МФО уже не «до зарплаты»

Российский рынок микрофинансовых организаций в 2026 году ждет серьезная трансформация: заемщики стали чаще брать деньги на образование, лечение и развитие бизнеса, а конкуренция между МФО, банками и финтех-компаниями усиливается. На фоне новых ограничений ЦБ рынок может сократиться сразу на 22%, сообщила РИАМО директор по развитию бизнеса «Альфа-Деньги» Надежда Димченко.

Одним из главных трендов рынка микрофинансирования остается рост спроса на кредитные лимиты. По словам эксперта, в течение 2025 года доля таких займов достигла 38%.

При этом меняется и само поведение заемщиков. Если раньше россияне чаще оформляли микрозаймы на срочные повседневные расходы, то теперь все больше клиентов используют их для решения более крупных задач — оплаты лечения, образования, поддержки близких или развития малого бизнеса.

Как отметила Димченко, микрокредитование постепенно перестает быть исключительно инструментом «до зарплаты» и становится частью более осознанного финансового планирования.

Дополнительное давление на рынок оказывают регуляторные изменения. Среди ключевых нововведений — снижение предельной переплаты по займам, ограничения на количество дорогих кредитов у одного клиента и обязательная биометрическая идентификация.

По оценке эксперта, компаниям придется адаптироваться к новым требованиям, что может привести к замедлению выдач. Если аналитики «Эксперт РА» прогнозируют снижение рынка примерно на 5% относительно 2025 года, то в «Альфа-Деньги» ожидают более заметное сокращение — до 22% по итогам 2026 года.

Еще одним важным трендом становится усиление конкуренции. Классическим МФО все сложнее соперничать с банковскими экосистемами и финтех-платформами, которые активно развивают собственные кредитные сервисы.

На этом фоне рынок постепенно укрупняется. По данным «Эксперт РА», количество МФО в 2025 году сократилось на 7% — до 842 компаний. Мелким игрокам становится сложнее конкурировать с дочерними структурами крупных банков, обладающими доступом к дешевому фондированию и большой клиентской базе.

В результате заемщики все чаще выбирают компании с устойчивой репутацией, а конкуренция на рынке смещается от простого ценового предложения к качеству сервиса и уровню доверия.

