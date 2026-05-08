Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе

Стоимость тура на 70% зависит от наличия и количества авиабилетов, отметил член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов. По его словам, за 10–13 дней до вылета на популярных направлениях может возникать дефицит перевозки, что влияет на цены.

«Есть такой момент, когда за 10-12-13 дней направление испытывает недостаток авиаперевозки. Стоимость тура на 70% зависит от наличия авиабилетов и их количества. Есть такой момент, когда туроператоры понимают, что спрос не падает, а предложения не хватает, в первую очередь, для перевозки. И вот тогда они подключают дополнительные средства для полетов: подписывают дополнительный чартерный рейс и так далее. Если ловить этот момент, то вам может повезти (ред. — купить), что называется, хорошо забытое старое — „горящий“ тур», — объяснил Сергей Голов в эфире радио Sputnik.

Эксперт также рекомендовал следить за событийными календарями регионов. По его словам, после пика интереса к крупным мероприятиям могут оставаться свободные места и выгодные предложения, в том числе для коротких поездок в соседние регионы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.