Олег Сирота заявил о перепроизводстве сыра в России

По словам Олега Сироты, рекордные запасы начали формироваться около года назад после роста производства и увеличения дружественного импорта. Внутренний рынок, по его оценке, не справляется с таким объемом продукции.

«Рекордные запасы начали формироваться еще год, полтора назад. У нас сейчас ситуация, как у кота Матроскина. Помните у него было везде молоко, в умывальнике, в бочках, в тазиках. И у нас в сухом остатке примерно такая же история только в масштабах страны. Михаил Мишустин поставил задачу номер один — обеспеченность молоком. Мы задачу выполнили. Теперь у нас вторая задача — надо любыми путями выпихнуть то, что мы напроизводили, на экспорт, наш рынок не переварит», — предупредил Олег Сирота в эфире радио Sputnik.

Больше всего, по его словам, страдают фермеры, которые вынуждены продавать молоко по сниженным ценам, чтобы не выливать его.

«Мне каждый день звонят фермеры, просят забрать молоко, чтобы его не выливать, хоть по низкой стоимости, сварить сыр, хоть куда-то его продать. Мы даже сейчас уже подумали запустить проект — мы просто купим молоко у фермеров, я заплачу зарплату сыроварам и готов прямо по себестоимости отгрузить его на СВО за свой счет, лишь бы лишь бы фермерам помочь не обанкротиться. Ну, а в масштабах страны нам надо собирать вещи, ехать в Северную Корею, продавать нашим друзьям, во Вьетнам, Китай, потому что корову же нельзя выключить, потому что остановившийся коровник — это как мартеновская печь на плавильном заводе, остановилась — все, ты ее не запустишь», — отметил Сирота.

Он добавил, что поддержать спрос может введение НДС 22% на продукцию с пальмовым маслом и обязательная маркировка таких товаров в общепите.

