РКН: доступ к ресурсам GitHub не ограничивается в РФ
Фото - © Magnific.com
Доступ к ресурсам облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub не заблокирован в России. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает ТАСС.
Ранее пользователи заявили о сбое в работе GitHub. Некоторые россияне не могли воспользоваться сервисами платформы.
В РКН поспешили прокомментировать ситуацию.
«Доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — заявили там.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.