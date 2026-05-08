РКН: доступ к ресурсам GitHub не ограничивается в РФ

Доступ к ресурсам облачной платформы для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub не заблокирован в России. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает ТАСС.

Ранее пользователи заявили о сбое в работе GitHub. Некоторые россияне не могли воспользоваться сервисами платформы. В РКН поспешили прокомментировать ситуацию. «Доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается», — заявили там.