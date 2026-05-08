Закрытие участка «синей» ветки столичного метро продлили на 3 дня

сегодня в 16:19

Временное закрытие станций Арбатско-Покровской линии столичной подземки продлили на три дня из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда на участке от «Строгино» до «Пятницкого шоссе» не будут ходить до 12 мая. Пассажирам предлагают воспользоваться бесплатными автобусами КМ1, КМ2 и станциями Таганско-Краснопресненской линии.

Также жителям порекомендовали заранее планировать маршруты поездок.

Будущая Рублево-Архангельская линия пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Красногорска. После ее возведения положительные изменения коснутся 1 млн пассажиров из семи районов Москвы.

Жители получат быстрые пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Пассажиры смогут быстро и удобно добираться в любую точку города.

