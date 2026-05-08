Скончался журналист Владимир Федоров, снимавший документальные фильмы

сегодня в 15:50

На 89 году ушел из жизни журналист и редактор Владимир Федоров, который снимал и выпускал документальные фильмы, сообщается на сайте союза журналистов России.

Прощание с ним пройдет в Николо-Архангельском крематории 11 мая в 13:30.

Он закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета, 52 года работал в системе Всесоюзного радио и Центрального телевидения/ОРТ, «Останкине», на Первом канале. Федоров 35 лет трудился в программе «Время», он был заведующим корпунктами в Киргизии. Есть звание «Заслуженный журналист Киргизской ССР».

Федоров снял 20 докфильмов за время работы в Киргизии в системе Госкино. Он был финалистом премии ТЭФИ 1997 года в номинации «Лучший репортер».

В 2010–2015 годах работал шеф-редактором службы докфильмов телеканала «Россия-1». Журналист вывел в эфир около 50 документальных фильмов.

