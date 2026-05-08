Японская компания закупила у России партию нефти

Россия продала партию нефти с Сахалина японской нефтяной компании Idemitsu, которая осуществила закупку в рамках усилий по диверсификации источников импорта, сообщает ТАСС .

Российскую нефть поместили на танкер Voyager. Он уже прибыл в Токийский залив. Там находится нефтеперерабатывающий завод Idemitsu.

Idemitsu уточнила, что закупила партию российской нефти по запросу Управления природных ресурсов и энергетики «для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов». Там добавили, что сейчас на нефть сорта Sakhalin Blend для Японии санкции не распространяются.

В компании заявили, что осуществляют закупки, «соблюдая законы и правила каждой страны, включая Японию».

