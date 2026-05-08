Облапал у мамы за спиной: прохожие задержали педофила в парке Горького
Мужчина начал щупать 6-летнюю девочку, когда она переодевалась в парке Горького
49-летний мужчина щупал за интимные части тела 6-летнюю девочку, ЧП произошло в столичном парке Горького, сообщает «МК: срочные новости».
Извращенец подсел на скамейку к девочке днем. Рядом сидела ее мама, но она отвлеклась на мобильный телефон. Увидев это, мужчина начал ощупывать малышку в самых интимных частях тела, когда она переодевала штаны.
Его сразу остановили другие посетители парка. Педофил хотел скрыться, но его задержали.
Московские следователи возбудили по данному факту уголовное дело.
