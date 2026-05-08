«Единая Россия» в преддверии Дня Победы проводит праздничные мероприятия в Подмосковье

В канун Дня Победы «Единая Россия» и «Ночные волки» организовали мотопробег в Химках. В Ступино на военно-историческом фестивале «Огненная дуга» прошла реконструкция сражений с участием техники, передает пресс-служба партии.

В Серпухове при поддержке партии состоялся юбилейный (десятый) патриотический флэшмоб «Синий платочек», который в очередной раз напомнил о роли советских женщин в приближении Великой Победы.

Сейчас в Московской области проживает 291 ветеран Великой Отечественной войны и более 400 жителей блокадного Ленинграда. Сохранять память о них помогает проект «Парта Героя»: так, В Орехово-Зуевском лицее одну из парт посвятили легендарному снайперу Александре Семёновне Алёшиной. В свои 102 года ветеран лично пришла на открытие и пообщалась со школьниками.

«Многие наши ветераны, несмотря на преклонный возраст, уделяют время патриотическому воспитанию молодежи, понимая, насколько это важно для страны, для нашего будущего. Наши деды и прадеды умели держать строй, не отступать перед трудностями и бороться до конца, до Победы», — отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Накануне 9 Мая он принял участие в возложении к мемориалу «Вечная память павшим воинам 1941–1945» на Братском кладбище в Балашихе. И выразил слова благодарности ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны «отстояли свободу Родины и подарили нам мирное небо». Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области уже 44 города имеют статус воинской доблести.

«Для всех жителей страны День Победы — главный праздник, который объединяет нас чувством гордости, благодарности и памяти о подвиге поколения победителей», — добавил Брынцалов.

В преддверии главного и любимого всеми праздника по всему региону проходит большое количество памятных мероприятий. Одно из них – мотопробег по знаковым местам Химок, организованный «Единой Россией» и мотоклубом «Ночные волки». Маршрут прошел через ключевые мемориалы Химок: монумент «Противотанковые ежи» - мемориал «Ла‑7» - сквер имени Марии Рубцовой - обелиск «Отстоявшим Отчизну».

Колонна мотоциклистов, украшенная флагами и георгиевскими лентами, проследовала по маршруту под патриотические песни. На остановках участники возлагали цветы и вспоминали героев войны.

Президент Химкинского отделения мотоклуба «Ночные волки», командир интербригады «Пятнашка» Андрей Мищенко напомнил, что в годы войны более 25 тысяч химчан сражались на фронтах, 18 химчан удостоены высшего звания – Героя Советского Союза.

«Мы сейчас делаем ту работу, которую в своё время делали наши деды. И они с нами – в незримом строю. И на нас лежит огромная ответственность не подвести их память. Я уверен, вместе мы одержим скорейшую Победу», - подчеркнул Андрей Мищенко.

В Ступино 20-й военно-исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал около 200 реконструкторов и историческую технику. Участники воссоздали атмосферу военного времени с использованием обмундирования, вооружения и техники тех лет.

Патриотический флэшмоб «Синий платочек» в Серпухове прошел уже в десятый раз. По традиции у подножия Соборной горы под мелодию, ставшую одним из символов Дня Победы, вальс станцевали 250 пар.

Идея акции принадлежит бывшей узнице концлагерей Руфине Ниловне Киселкиной – она приходит на фестиваль каждый год.

«Для меня это очень личная история, ведь я сама была малолетней узницей и провела в неволе два года. Поэтому эта тема мне особенно близка», — поделилась Руфина Ниловна.

Участницы флэшмоба Станислава и Злата рассказали, что долго готовились к выступлению.

«Репетировали два раза в неделю вместе с хореографом — и здесь, и в военном училище. Для нас участие в такой акции — это прежде всего возможность почтить память предков и тех, кто погиб ради нашей жизни. Конечно, перед выступлением есть волнение, но вместе с ним — и большая радость и гордость от того, что мы можем принять участие в этом важном деле», — рассказала Станислава.

Ежегодно «Единая Россия» проводит сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы. В этом году 9 мая все желающие могут присоединиться к флешмобу «Вальс Победы», организованному «Молодой Гвардией Единой России» в разных городах Подмосковья. Волонтеры и активисты партии организуют раздачу георгиевских ленточек, а в ходе акции «Окна Победы» жители региона украсят окна домов праздничной символикой. Церемонии возложения цветов пройдут у мемориалов во всех муниципалитетах Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.