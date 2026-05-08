«На херу видела»: директор магазина в Калтане ответила на обвинения в избиении

Директор магазина в Калтане — об обвинениях в избиении вазой: не комментирую

В Сети сообщили о конфликте в цветочном магазине Калтана, где директор якобы избила сотрудницу вазой. Руководитель торговой точки отвергла обвинения, передает « СтальМедиа ».

Ранее в интернете появилась информация о ссоре в одном из цветочных магазинов Калтана. По словам пострадавшей, директор якобы ударила ее вазой из-за грязной воды. Девушка также утверждает, что нападавшая является дочерью владелицы магазина.

Издание «СтальМедиа» связалось с директором для комментария. Собеседница заявила, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и руководство не участвовало в конфликте.

«Я ничего комментировать не собираюсь. Там информация недостоверная. Я директор. А конфликт произошел между двумя продавцами. Кто его раздувает, тот и пусть комментирует», — заявила она.

Она также предположила, что ситуация может быть выгодна «некоторым товарищам», не уточнив, о ком идет речь. Разговор завершился на повышенных тонах.

«Ну и пусть, меня они не колышат. Я на херу видела все эти фреги-креки ваши. До свидания», — завершила разговор собеседница.

Редакция направила запрос пострадавшей. На момент публикации ответа не поступило.

