В преддверии 81-й годовщины Победы Андрей Воробьев с сыновьями, участниками СВО и их детьми почтил память героев ВОВ

Они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову у стен Кремля в Александровском саду. Воробьев рассказал, что это стало уже доброй традицией. Он добавил, что жители чтят память героев и историю.

«Сегодня в Александровском саду Подмосковье возложило цветы вместе с нашими героями, участниками СВО и их детьми. Многие из ребят здесь впервые, хотя кто-то уже бывал со школой, и это очень приятно. Мы чтим память наших героев и нашу историю. Этот великий день, как мы знаем, со слезами на глазах, но с большой гордостью и любовью к нашей родной стране, к нашим дедам и прадедам. Завтра мы будем отмечать День Победы, и очень важно, чтобы, несмотря на годы, наши дети и дети наших детей тоже знали, что такое Великая Победа и что значит 9 Мая для каждой семьи. Всех с праздником! Мы гордимся нашими предками», — сказал Воробьев.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Девятиклассник из Долгопрудного Иван Граб участвовал в возложении у стен Кремля впервые. Он пришел со своим отцом-героем СВО, который является главным примером для мальчика. Школьник сказал, что очень гордится родителем.

«Он — настоящий герой, очень сильный человек, который каждый день приближает нашу общую победу. Я хочу быть похожим на него и вырасти таким же мужественным. Друзья и одноклассники знают, кто мой папа, и разделяют эту гордость за него. День Победы — особенный праздник. Считаю, что обязательно нужно рассказывать о событиях Великой Отечественной войны — это важнейшая часть нашей истории, которую должен знать каждый», — отметил Иван.

Виктория Князькина посетила церемонию с двумя детьми. Ее муж ушел на СВО в 2022 году. Сама она — бывшая военнослужащая, сейчас в запасе. Виктория помогает в госпиталях, регулярно организует сбор гуманитарной помощи, лично доставляет грузы на фронт. На возложение она приехала прямо с передовой.

«Недавно, 2 мая, мы отвозили гуманитарный груз, а в прошлом году привозили бойцам домашние пирожки и освященные пасхальные куличи. Раз в месяц, а иногда и чаще, я вожу ребятам все необходимое: от раций и маскировочных сетей до детских писем. Эти весточки из дома для бойцов значат очень много. Ребятам важно знать, что их ждут, что они защищают мирное небо ради будущего своих детей. У нас шестеро детей, и все они очень гордятся папой. Он для них не просто герой, он - опора, защита и сам воздух, без которого невозможно дышать», — сказала она.

Губернатор подчеркнул особую роль женщин, которые всячески помогают и поддерживают участников СВО.

«В вашем лице мы видим огромную, сплоченную армию поддержки. Это и врачи, и медсестры, и все те, кто сегодня выполняет самые трудные задачи. В Подмосковье очень много таких неравнодушных людей, и вы — яркий тому пример», — сказал Воробьев.

Сергей Рябов пришел на церемонию с сыном Назаром - воспитанником кадетского корпуса ФСО России. Сам Сергей руководит Домодедовским отделением Ассоциации ветеранов СВО Московской области. После ранения и реабилитации продолжает не только служить, но и активно помогать Подмосковью. Его прадеды были участниками ВОВ, один - дошел до Берлина, другой погиб в бою.

«Наша главная задача сегодня — передать эту память детям и внукам, не дать осквернить их подвиг. Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Как руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, я и мои сослуживцы практически ежедневно проводим «Уроки мужества». Мы работаем везде: от детских садов до университетов, встречаемся с коллективами заводов и госслужащими. Нас везде принимают очень тепло. Люди активно помогают со сбором гуманитарной помощи, а дети передают бойцам письма и сувениры, сделанные своими руками. Такая поддержка на передовой неоценима», — сказал он.

Сергей Михайлов служил в спецназе, прошел через самые горячие точки, получил тяжелое ранение. Затем окончил образовательную программу «Герои Подмосковья» и начал работать в управляющей компании в Королеве.

«Обучение на программе «Герои Подмосковья» было очень интересным: 4 модуля, стажировка у наставников и защита дипломной работы перед комиссией. Я получил большой объем знаний о том, как устроено государственное и муниципальное управление», - уточнил Михайлов.

Также он руководит местным отделением Ассоциации ветеранов СВО Московской области, где помогает сослуживцам адаптироваться к гражданской жизни.

«Как руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Королеве, я помогаю ребятам, которые возвращаются домой. Мы организуем много встреч и мероприятий, например, 10 мая наша команда едет на «Кубок Мужества». Главное — помочь тем, кто пришел с ранениями, быстрее социализироваться. Важно, чтобы каждый боец чувствовал поддержку и знал, что он может быть полезен родному городу», — сказал он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.