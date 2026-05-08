Куда жаловаться на незаконные действия контролера в общественном транспорте

Шпаргалки
Владимир Песня

Фото - © Владимир Песня/РИА Новости

В материале РИАМО рассказываем, что и как может проверять контролер и что делать, если он нарушает закон.

Что имеет право проверить контролер в общественном транспорте

Владимир Песня

Фото - © Владимир Песня/РИА Новости

Контролер в общественном транспорте вправе требовать:

  • предъявления проездного документа (передавать в руки);
  • предъявления документа, подтверждающего право на бесплатный или льготный проезд;
  • неукоснительного соблюдения действующих правил пользования городским пассажирским транспортом в пределах своей компетенции;
  • от правонарушителя предъявления документа, удостоверяющего личность, для составления протокола об административном правонарушении и (или) вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Кто имеет право штрафовать

Валерий Мельников

Фото - © Валерий Мельников/РИА Новости

Оштрафовать безбилетника могут контролеры ГКУ города Москвы «Организатор перевозок». Обычно они работают вместе с контролерами перевозчика.

В Московской области штрафы выписывают сотрудники Административно-пассажирской инспекции. Они могут выписать штраф и привлечь нарушителя к административной ответственности. При этом штраф нужно оплатить не сразу, а в течение 10 дней с даты выдачи.

В электричках действуют другие правила. Тут пассажир обязан оплатить проезд кассиру-контролеру либо выйти на ближайшей остановке. К стоимости билета в таком случае добавляется сбор за оформление билета. За отказ платить пассажиру выпишут штраф.

Как должен действовать контролер во время проверки документов

Фото - © РИА Новости

Контролер в первую очередь обязан представиться и попросить пассажира предъявить проездной документ. Действия должны быть такими:

  • По первому требованию пассажиров контролер обязан предъявить для ознакомления служебное удостоверение и назвать свою фамилию.
  • Контролер должен проявлять выдержку, тактичность и культуру в общении с пассажирами.
  • Проверять наличие проездных документов у пассажиров, их подлинность и срок действия с использованием технических средств объективного контроля.
  • При выявлении безбилетного пассажира возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Что не имеет права делать контролер

Фото - © Медиасток.рф

Контролер не имеет права:

  • без оснований задерживать пассажира,
  • высаживать из автобуса детей до 16 лет,
  • высаживать из общественного транспорта, если это будет угрожать жизни и здоровью безбилетника, например, выгонять на мороз,
  • требовать немедленной оплаты штрафа в любой форме (штрафы приходят на "Госуслуги"), кроме электричек,
  • повышать голос,
  • хамить,
  • выгонять, задерживать человека и применять к нему физическую силу, даже если он не оплатил проезд, без оснований,
  • обыскивать,
  • угрожать,
  • изымать действующие проездные документы без оснований.

Когда контролер может задерживать нарушителя

Фото - © РИА Новости

Задержать пассажира контролер имеет право, если у нарушителя нет документов, удостоверяющих его личность, или если он ведет себя неадекватно. В таких случаях человека имеют право доставить в ближайшее отделение полиции для установления личности или вызвать полицейских на место, чтобы успокоить дебошира.

В других случаях задерживать человека, даже если он не оплатил проезд, контролер не имеет права.

Когда контролер может применять физическую силу

Фото - © Медиасток.рф

«Зайцев», которые не оплатили проезд, оштрафуют и могут попросить выйти из автобуса, но применять силу и выгонять нельзя.

Применение физической силы должно быть оправдано, например, в случаях, когда пассажир ведет себя неадекватно и угрожает безопасности людей вокруг.

Когда контролер может изъять документы у нарушителя

Фото - © Медиасток.рф

  1. Изъять контролер может проездной документ при условии, если он поддельный или чужой.
  2. Также забрать проездной могут, если он просроченный или нет документа, подтверждающего его действие.

В остальных случаях никакие документы контролер забирать не имеет права.

Куда жаловаться на действия контролера

Фото - © Медиасток.рф

Куда жаловаться на действия контролера в Москве

Пожаловаться на действия контролера в Москве можно в ГКУ «Организатор перевозок» на сайте с помощью «обратной связи» или по телефону: 8(495)539-54-54.

Если вопрос не решается, то можно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и в суд. При этом важно собрать все доказательства неправомерных действий контролеров – фото, видео, запись с камер, по возможности найти свидетелей.

Как пожаловаться на контролера в Московской области

В Московской области пожаловаться на действия контролеров можно в Административно-пассажирскую инспекцию прямо на сайте, по электронной почте gkuapi@mosreg.ru, либо записавшись на личный прием.

Также при отсутствии решения проблемы можно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и суд.

Обязанности пассажира общественного транспорта

Валерий Мельников

Фото - © Валерий Мельников/РИА Новости

Пассажир в общественном транспорте обязан:

  • Оплатить проезд с помощью банковской карты или проездного. Сделать это нужно сразу при входе в автобус, троллейбус или трамвай, не дожидаясь следующей остановки или входа контролеров.
  • Предъявить проездной и документы, подтверждающие право льготного проезда, контролеру по требованию. При этом, если документ, подтверждающий право льготного проезда, содержит фотографию владельца, то предъявление документа, удостоверяющего личность, не требуется.
  • Прикладывать к валидатору даже льготные проездные, безлимитные и оплаченные на год вперед. Иначе это тоже считается безбилетным проездом.