Куда жаловаться на незаконные действия контролера в общественном транспорте
В материале РИАМО рассказываем, что и как может проверять контролер и что делать, если он нарушает закон.
Что имеет право проверить контролер в общественном транспорте
Контролер в общественном транспорте вправе требовать:
- предъявления проездного документа (передавать в руки);
- предъявления документа, подтверждающего право на бесплатный или льготный проезд;
- неукоснительного соблюдения действующих правил пользования городским пассажирским транспортом в пределах своей компетенции;
- от правонарушителя предъявления документа, удостоверяющего личность, для составления протокола об административном правонарушении и (или) вынесения постановления по делу об административном правонарушении.
Кто имеет право штрафовать
Оштрафовать безбилетника могут контролеры ГКУ города Москвы «Организатор перевозок». Обычно они работают вместе с контролерами перевозчика.
В Московской области штрафы выписывают сотрудники Административно-пассажирской инспекции. Они могут выписать штраф и привлечь нарушителя к административной ответственности. При этом штраф нужно оплатить не сразу, а в течение 10 дней с даты выдачи.
В электричках действуют другие правила. Тут пассажир обязан оплатить проезд кассиру-контролеру либо выйти на ближайшей остановке. К стоимости билета в таком случае добавляется сбор за оформление билета. За отказ платить пассажиру выпишут штраф.
Как должен действовать контролер во время проверки документов
Контролер в первую очередь обязан представиться и попросить пассажира предъявить проездной документ. Действия должны быть такими:
- По первому требованию пассажиров контролер обязан предъявить для ознакомления служебное удостоверение и назвать свою фамилию.
- Контролер должен проявлять выдержку, тактичность и культуру в общении с пассажирами.
- Проверять наличие проездных документов у пассажиров, их подлинность и срок действия с использованием технических средств объективного контроля.
- При выявлении безбилетного пассажира возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях.
Что не имеет права делать контролер
Контролер не имеет права:
- без оснований задерживать пассажира,
- высаживать из автобуса детей до 16 лет,
- высаживать из общественного транспорта, если это будет угрожать жизни и здоровью безбилетника, например, выгонять на мороз,
- требовать немедленной оплаты штрафа в любой форме (штрафы приходят на "Госуслуги"), кроме электричек,
- повышать голос,
- хамить,
- выгонять, задерживать человека и применять к нему физическую силу, даже если он не оплатил проезд, без оснований,
- обыскивать,
- угрожать,
- изымать действующие проездные документы без оснований.
Когда контролер может задерживать нарушителя
Задержать пассажира контролер имеет право, если у нарушителя нет документов, удостоверяющих его личность, или если он ведет себя неадекватно. В таких случаях человека имеют право доставить в ближайшее отделение полиции для установления личности или вызвать полицейских на место, чтобы успокоить дебошира.
В других случаях задерживать человека, даже если он не оплатил проезд, контролер не имеет права.
Когда контролер может применять физическую силу
«Зайцев», которые не оплатили проезд, оштрафуют и могут попросить выйти из автобуса, но применять силу и выгонять нельзя.
Применение физической силы должно быть оправдано, например, в случаях, когда пассажир ведет себя неадекватно и угрожает безопасности людей вокруг.
Когда контролер может изъять документы у нарушителя
- Изъять контролер может проездной документ при условии, если он поддельный или чужой.
- Также забрать проездной могут, если он просроченный или нет документа, подтверждающего его действие.
В остальных случаях никакие документы контролер забирать не имеет права.
Куда жаловаться на действия контролера
Куда жаловаться на действия контролера в Москве
Пожаловаться на действия контролера в Москве можно в ГКУ «Организатор перевозок» на сайте с помощью «обратной связи» или по телефону: 8(495)539-54-54.
Если вопрос не решается, то можно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и в суд. При этом важно собрать все доказательства неправомерных действий контролеров – фото, видео, запись с камер, по возможности найти свидетелей.
Как пожаловаться на контролера в Московской области
В Московской области пожаловаться на действия контролеров можно в Административно-пассажирскую инспекцию прямо на сайте, по электронной почте gkuapi@mosreg.ru, либо записавшись на личный прием.
Также при отсутствии решения проблемы можно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и суд.
Обязанности пассажира общественного транспорта
Пассажир в общественном транспорте обязан:
- Оплатить проезд с помощью банковской карты или проездного. Сделать это нужно сразу при входе в автобус, троллейбус или трамвай, не дожидаясь следующей остановки или входа контролеров.
- Предъявить проездной и документы, подтверждающие право льготного проезда, контролеру по требованию. При этом, если документ, подтверждающий право льготного проезда, содержит фотографию владельца, то предъявление документа, удостоверяющего личность, не требуется.
- Прикладывать к валидатору даже льготные проездные, безлимитные и оплаченные на год вперед. Иначе это тоже считается безбилетным проездом.