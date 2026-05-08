Куда жаловаться на незаконные действия контролера в общественном транспорте

В материале РИАМО рассказываем, что и как может проверять контролер и что делать, если он нарушает закон.

Что имеет право проверить контролер в общественном транспорте Контролер в общественном транспорте вправе требовать: предъявления проездного документа (передавать в руки);

предъявления документа, подтверждающего право на бесплатный или льготный проезд;

неукоснительного соблюдения действующих правил пользования городским пассажирским транспортом в пределах своей компетенции;

от правонарушителя предъявления документа, удостоверяющего личность, для составления протокола об административном правонарушении и (или) вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Кто имеет право штрафовать Оштрафовать безбилетника могут контролеры ГКУ города Москвы «Организатор перевозок». Обычно они работают вместе с контролерами перевозчика. В Московской области штрафы выписывают сотрудники Административно-пассажирской инспекции. Они могут выписать штраф и привлечь нарушителя к административной ответственности. При этом штраф нужно оплатить не сразу, а в течение 10 дней с даты выдачи. В электричках действуют другие правила. Тут пассажир обязан оплатить проезд кассиру-контролеру либо выйти на ближайшей остановке. К стоимости билета в таком случае добавляется сбор за оформление билета. За отказ платить пассажиру выпишут штраф.

Как должен действовать контролер во время проверки документов Контролер в первую очередь обязан представиться и попросить пассажира предъявить проездной документ. Действия должны быть такими: По первому требованию пассажиров контролер обязан предъявить для ознакомления служебное удостоверение и назвать свою фамилию.

Контролер должен проявлять выдержку, тактичность и культуру в общении с пассажирами.

Проверять наличие проездных документов у пассажиров, их подлинность и срок действия с использованием технических средств объективного контроля.

При выявлении безбилетного пассажира возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Что не имеет права делать контролер Контролер не имеет права: без оснований задерживать пассажира,

высаживать из автобуса детей до 16 лет

высаживать из общественного транспорта, если это будет угрожать жизни и здоровью безбилетника, например, выгонять на мороз,

требовать немедленной оплаты штрафа в любой форме (штрафы приходят на "Госуслуги"), кроме электричек,

повышать голос,

хамить,

выгонять, задерживать человека и применять к нему физическую силу, даже если он не оплатил проезд, без оснований,

обыскивать,

угрожать,

изымать действующие проездные документы без оснований.

Когда контролер может задерживать нарушителя Задержать пассажира контролер имеет право, если у нарушителя нет документов, удостоверяющих его личность, или если он ведет себя неадекватно. В таких случаях человека имеют право доставить в ближайшее отделение полиции для установления личности или вызвать полицейских на место, чтобы успокоить дебошира. В других случаях задерживать человека, даже если он не оплатил проезд, контролер не имеет права.

Когда контролер может применять физическую силу «Зайцев», которые не оплатили проезд, оштрафуют и могут попросить выйти из автобуса, но применять силу и выгонять нельзя. Применение физической силы должно быть оправдано, например, в случаях, когда пассажир ведет себя неадекватно и угрожает безопасности людей вокруг.

Когда контролер может изъять документы у нарушителя Изъять контролер может проездной документ при условии, если он поддельный или чужой. Также забрать проездной могут, если он просроченный или нет документа, подтверждающего его действие. В остальных случаях никакие документы контролер забирать не имеет права.

Куда жаловаться на действия контролера Куда жаловаться на действия контролера в Москве Пожаловаться на действия контролера в Москве можно в ГКУ «Организатор перевозок» на сайте с помощью «обратной связи» или по телефону: 8(495)539-54-54. Если вопрос не решается, то можно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и в суд. При этом важно собрать все доказательства неправомерных действий контролеров – фото, видео, запись с камер, по возможности найти свидетелей. Как пожаловаться на контролера в Московской области В Московской области пожаловаться на действия контролеров можно в Административно-пассажирскую инспекцию прямо на сайте, по электронной почте gkuapi@mosreg.ru, либо записавшись на личный прием. Также при отсутствии решения проблемы можно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор и суд.