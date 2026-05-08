Смертельного паразита нашли в Карелии. Объявлен карантин

С 5 мая карантин по по трихинеллезу действует в 45-м квартале Верхнеолонецкого лесничества. Человек может заразиться паразитом через мясо диких животных — кабанов, медведей, барсуков, лисиц. Заболевание может привести к смертельному исходу.

Сейчас в районе запрещена охота на всех восприимчивых зверей, кроме тех, чью численность регулируют по специальному разрешению. Охотникам рекомендуют относить туши животных в ветлаборатории для проверки на трихинеллез.

Также нельзя скармливать непроверенное мясо домашним животным и использовать туши и трупы в качестве приманок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.