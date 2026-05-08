Ольга Бузова станцевала у сцены на концерте BTS в Мехико

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила концерт популярной южнокорейской группы BTS. Артистка узнала, что коллектив выступает в Мехико, и срочно стала искать билет.

Бузова в социальных сетях рассказала, что обычно билеты на BTS раскупают в первые сутки. Однако ей все же удалось достать один — на 9-й ряд прямо у сцены.

Артистка опубликовала видео с отрывками выступления коллектива. Она сама активно танцевала и подпевала, хоть и призналась, что знает всего несколько песен.

«Официально заявляю, что с сегодняшнего дня я их фанатка!» — написала Бузова.

Концерт ей очень понравился. Знаменитость отметила харизму и энергию исполнителей. Она скачала все их песни и даже купила мерч.

