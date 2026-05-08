В Клину к 9 Мая привели в порядок памятник МиГ-17

Специалисты использовали автовышку и моечный аппарат Karcher. После обработки водой с корпуса самолета вручную щетками удалили пыль, мох и остатки хвои. Затем выполнили полный цикл аппаратной очистки методом, позволяющим устранить загрязнения без повреждения поверхности.

Директор управляющей компании «Городок Клин-5» Александр Катаев выступил инициатором и лично участвовал в работах. Он отметил, что для него это дело чести, так как его отец служил в войсках ПВО и жил в Клин-5.

«Спасибо от всех жителей Клин-5! Знаковый символ городка очень дорог для нас. Завтра, в День Победы, мы придем сюда, чтобы возложить цветы в память о летчиках-героях», — сказал житель Клин-5 Сергей Л.

Самолет установлен у проходной Клин-5 в 1975 году к 30-летию Победы по инициативе командира воинской части 18366 министерства обороны СССР Александра Мельникова. Памятник посвящен летчикам ПВО, оборонявшим Москву в 1941–1942 годах. По имеющимся данным, на этом самолете выполнял боевые задачи дважды Герой Советского Союза Евгений Савицкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.